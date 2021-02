Ultime Notizie Roma del 13-02-2021 ore 13:10 (Di sabato 13 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale informazione per ritrovati all’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio di Mario Draghi al Quirinale inizia il cammino del governo draghi a seguire il Consiglio dei Ministri mercoledì il voto di fiducia alle camere 23 nuovi ministri nell’esecutivo 15 politici 8 tecnici sette i nomi del governo Conte confermati tra cui il Ministro della Sanità speranza quello dell’interno lamorgese quello degli Esteri Di Maio che al loro posto nasce il ministero della transizione ecologica affidato al fisico Roberto Cingolani sulla pandemia tre regioni in zona arancione Abruzzo Liguria Toscana assieme alla provincia di Trento in Abruzzo le province di Pescara e Chieti sono in zona rossa dilaga la variante inglese nel resto del mondo i contagi superano 100leoni morti sono 2 milioni e 382 Mila in Argentina superati i 50 mila decessi intanto Veneto ma ... Leggi su romadailynews (Di sabato 13 febbraio 2021)dailynews radiogiornale informazione per ritrovati all’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio di Mario Draghi al Quirinale inizia il cammino del governo draghi a seguire il Consiglio dei Ministri mercoledì il voto di fiducia alle camere 23 nuovi ministri nell’esecutivo 15 politici 8 tecnici sette i nomi del governo Conte confermati tra cui il Ministro della Sanità speranza quello dell’interno lamorgese quello degli Esteri Di Maio che al loro posto nasce il ministero della transizione ecologica affidato al fisico Roberto Cingolani sulla pandemia tre regioni in zona arancione Abruzzo Liguria Toscana assieme alla provincia di Trento in Abruzzo le province di Pescara e Chieti sono in zona rossa dilaga la variante inglese nel resto del mondo i contagi superano 100leoni morti sono 2 milioni e 382 Mila in Argentina superati i 50 mila decessi intanto Veneto ma ...

