Sonia Isaza sexy in tenuta d’allenamento | la forma di lady Vidal è perfetta

(Di sabato 13 febbraio 2021)pronta per un altro allenamento. L'influencer e moglie del centrocampista dell'Inter Arturo, infatti, ha posato su Instagram con sguardo ammiccante e una tuta rossa che ha messo in risalto le sue forme scultoree. Ecco il post pubblicato dalla bella, capace di incantare i suoi follower come al solito:embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CLPn7Xohxyx/" Golssip.

Mediagol : #Video Sonia Isaza, Lady Vidal esagerarata: workout top e followers in estasi su Instagram - Mediagol : #Video Sonia Isaza, Lady Vidal infiamma il web: l’allenamento su Instagram è esplosivo -

Ultime Notizie dalla rete : Sonia Isaza

Mediagol.it

Strano per un guerriero come il cileno, abituato a dare il 100% in campo, strano anche perché a casa, la compagnaè letteralmente una donna appassionata e attentissima al fitness. Il suo ...Ci ha pensato infatti, la compagna del centrocampista dell'Inter. La sportiva colombiana, appassionata di body building, ha un profilo Instagram attivissimo, nel quale pubblica tante ...Sonia Isaza colpisce ancora. L'influencer e moglie di Vidal, infatti, ha tenuto i suoi follower incollati allo schermo con le immagini dell'ultimo workout ...La compagna del centrocampista dell'Inter, Arturo Vidal, non salta un allenamento. E il suo fisico scolpito ne è la prova! Anche oggi workout super esplosivo per Sonia Isaza ...