Sampdoria, Ranieri fa il bis: la decisione in vista della Fiorentina (Di sabato 13 febbraio 2021) La Sampdoria sta ultimando la preparazione in vista del match contro la Fiorentina: Ranieri ha deciso di rendere facoltativo il ritiro La Sampdoria torna tra le mura del Ferraris per affrontare la Fiorentina di Cesare Prandelli. I blucerchiati stanno ultimando la preparazione a Bogliasco e Claudio Ranieri ha deciso di bissare la routine della squadra come fatto prima della Juventus. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria SU SAMP NEWS 24 Annullato, come riporta il Secolo XIX, il ritiro di venerdì sera all’AC Hotel. I calciatori, terminata la seduta di rifinitura al Mugnaini, se vorranno potranno andare a dormire a casa. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 febbraio 2021) Lasta ultimando la preparazione indel match contro laha deciso di rendere facoltativo il ritiro Latorna tra le mura del Ferraris per affrontare ladi Cesare Prandelli. I blucerchiati stanno ultimando la preparazione a Bogliasco e Claudioha deciso di bissare la routinesquadra come fatto primaJuventus. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS 24 Annullato, come riporta il Secolo XIX, il ritiro di venerdì sera all’AC Hotel. I calciatori, terminata la seduta di rifinitura al Mugnaini, se vorranno potranno andare a dormire a casa. Leggi su Calcionews24.com

