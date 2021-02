Robert Kubica | un futuro targato LMP2

(Di sabato 13 febbraio 2021)ha deciso che il suoagonistico è nella. Dopo averla assaggiata alla scorsa 24 ore di Daytona, conclusasi in anticipo per un guasto al cambio, il pilota ormai ex di F1 (sebbene sia ancora nel giro in qualità di tester Alfa Romeo) è stato annunciato come pilota del WRT nella European Le Mans Series. La scuderia belga dell’ex pilota Vincent Vosse schiererà una Oreca Gibson nella classe “piccola” dei prototipi, per un programma ancora in parte da annunciare. “Sono molto felice di unirmi al Team WRT per quello che è un nuovo capitolo della mia carriera e una nuova sfida anche per la squadra“, ha dichiarato. “Scopriremo insieme molte cose nuove, in una serie con una griglia molto forte e competitiva, fatta di contendenti di talento. L’intero progetto è tremendamente ...

Primo nome da urlo per l' European Le Mans Series , nel giorno dell'annuncio dell'entry list ufficiale per la stagione 2021., ex Formula 1 con Williams due anni fa, correrà per il Team WRT su una Oreca 07 Gibson, approdando in pianta stabile nei prototipi LMP2.debutta nell'European Le Mans Series ...La presenza nel DTM della fase GT3 non poteva essere un impegno sportivo allettante, cosìha scelto un programma che lo porterà a correre in ELMS con la Oreca 07 Gibson, Classe LMP2 per il team WRT. Al ruolo di terzo pilota e tester in Formula 1 per Alfa Romeo, il pilota ...Robert Kubica saà impegnato a tempo pieno nella classe LMP2, al volante di una Oreca Gibson del WRT nella European Le Mans Series ...Primo nome da urlo per l’European Le Mans Series, nel giorno dell’annuncio dell’entry list ufficiale per la stagione 2021. Robert Kubica, ex Formula 1 con Williams due anni fa, correrà per il Team WRT ...