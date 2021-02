Prada Cup | Ineos Uk ha sbagliato fiocco nella seconda regata | vela troppo grande? Luna Rossa perfetta

(Di sabato 13 febbraio 2021)Uk è stata spazzata via dall’onda d’urto dinelle prime due regate della Finale diCup. I britannici sono stati strapazzati dall’imbarcazione italiana, dimostrando difficoltà sotto molteplici punti di vista e non risultando mai al passo della scafo sponsorizzato dae Pirelli. Soltanto nelle prime battute dellai due equipaggi sono risultati alla pari, ma per il resto James Spithill e compagni hanno dominato in lungo e in largo. Il sodalizio tricolore è stato più bravo in acqua nel confronto diretto con Ben Ainslie e compagni, ma il testa a testa non si è risolto soltanto sul campo diA.è infatti stata più brava a livello tattico e tecnico, è stata più ...

AUCKLAND (NUOVA ZELANDA) - Chi ben comincia è a metà dell'opera. In realtà la sfida è ancora lunga ma Luna Rossa non poteva iniziare meglio la finale dicontro Ineos Team Uk: prime due regate e prime due vittorie per l'imbarcazione italiana. In condizioni di vento leggero che hanno portato il comitato di regata a scegliere il campo A per ...Un ottimo viatico per il consorzio italiano del Circolo della Vela Sicilia nella finale della, la selezione fra gli sfidanti al 'defender' della 36/a America'sdi vela.Ineos Uk è stata spazzata via dall'onda d'urto di Luna Rossa nelle prime due regate della Finale di Prada Cup. I britannici sono stati strapazzati dall'imbarcazione italiana, dimostrando difficoltà so ...Corriere Romagna è un quotidiano locale nato nel 1993, diffuso nelle province di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna, nel circ ...