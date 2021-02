Potenza-Ternana probabili formazioni e dove vederla (Di sabato 13 febbraio 2021) Questo pomeriggio alle 15 allo stadio Comunale Alfredo Viviani, il Potenza ospita la Ternana nella gara valida per la 24a giornata di Serie C, girone C. Da un lato, i padroni di casa sono alla disperata ricerca di punti salvezza. Dall’altra, gli ospiti vogliono ergersi sempre più come dominatori incontrastati del campionato. Il momento del Potenza Il cambio di allenatore non ha sortito l’effetto sperato in termini di punti, ma il Potenza spera di rialzarsi a breve. La classifica parla di un 17° posto con 17 punti conquistati, frutto di appena 4 vittorie, 5 pareggi e 13 sconfitte. Finora non ha reso al massimo l’attacco con 18 reti segnati, ma nemmeno la difesa, che risulta con 32 gol subiti la seconda peggiore del girone. Nelle ultime 5 gare sono arrivate 3 sconfitte, 1 pareggio e 1 vittoria. In particolare, lo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 13 febbraio 2021) Questo pomeriggio alle 15 allo stadio Comunale Alfredo Viviani, ilospita lanella gara valida per la 24a giornata di Serie C, girone C. Da un lato, i padroni di casa sono alla disperata ricerca di punti salvezza. Dall’altra, gli ospiti vogliono ergersi sempre più come dominatori incontrastati del campionato. Il momento delIl cambio di allenatore non ha sortito l’effetto sperato in termini di punti, ma ilspera di rialzarsi a breve. La classifica parla di un 17° posto con 17 punti conquistati, frutto di appena 4 vittorie, 5 pareggi e 13 sconfitte. Finora non ha reso al massimo l’attacco con 18 reti segnati, ma nemmeno la difesa, che risulta con 32 gol subiti la seconda peggiore del girone. Nelle ultime 5 gare sono arrivate 3 sconfitte, 1 pareggio e 1 vittoria. In particolare, lo ...

