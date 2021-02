Pirlo: «Non abbiamo mai ricevuto un tiro in porta, abbiamo perso per un episodio dubbio» (Di sabato 13 febbraio 2021) Nel post partita di Napoli-Juventus, ai microfoni di Sky l’allenatore della Juve, Andrea Pirlo. Avete concesso poco al Napoli. «Non abbiamo mai ricevuto un tiro in porta, abbiamo perso per un episodio dubbio. Siamo contenti per la prestazione, peccato per il risultato». Si è vista una Juventus un po’ lenta. «abbiamo fatto girare poco velocemente la palla, girava lenta, loro si posizionavano per recuperare, è stato l’unico problema del primo tempo. Nel secondo siamo stati più intraprendenti, abbiamo creato di più, ma ci è mancato il gol». Alla fine si è fermato a parlare con l’arbitro. Cosa gli ha detto? «Ho chiesto perché non ha ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 13 febbraio 2021) Nel post partita di Napoli-Juventus, ai microfoni di Sky l’allenatore della Juve, Andrea. Avete concesso poco al Napoli. «Nonmaiuninper un. Siamo contenti per la prestazione, peccato per il risultato». Si è vista una Juventus un po’ lenta. «fatto girare poco velocemente la palla, girava lenta, loro si posizionavano per recuperare, è stato l’unico problema del primo tempo. Nel secondo siamo stati più intraprendenti,creato di più, ma ci è mancato il gol». Alla fine si è fermato a parlare con l’arbitro. Cosa gli ha detto? «Ho chiesto perché non ha ...

