Perché gli italiani | ancora per poco | sono attaccati a Giuseppe Conte

Il recente sondaggio svolto da Demos commissionato da La Repubblica e svolto nei giorni dal 3 al 5 febbraio vede ancora consistente il consenso nei confronti di Giuseppe Conte, nonostante la volata di Mario Draghi che si piazza al primo posto. In alcune interviste raccolte dal servizio pubblico nelle strade di Napoli l'ex Presidente del Consiglio sembra permanere nel cuore di molti cittadini partenopei. La propaganda dei mesi scorsi, l'attacco sferrato da Matteo Renzi e la caduta fragorosa del governo giallo verde vissuta da molti con preoccupazione per la situazione del Paese, ancora avvinto nella spirale dei contagi e nello stop and go dei colori assegnati alle regioni, rivelano una liaison dura a morire verso "l'avvocato del popolo" che ha saputo nei mesi scorsi allontanare da sé molte responsabilità.

Ultime Notizie dalla rete : Perché gli Sci, la rabbia del territorio: "Danni economici e zero rispetto per cittadini e imprese"

"Domani non recatevi sulle piste perché rimarranno chiuse - spiega in una nota ufficiale il ... con questo tipo di informazione "dell'ultimo momento" i cittadini, e in questo caso gli operatori di un ...

Stop sci fino al 5 marzo, la protesta delle Regioni

"Chiediamo al nuovo Governo di cambiare sistema perché evidentemente questo è un risultato fallimentare vista la decisione dell'ultimo momento che riguarda gli impianti da sci". Lo afferma il ...

Alberto Paolini: «I miei 42 anni in un manicomio perché ero un bimbo silenzioso» Corriere della Sera "Domani non recatevi sulle pisterimarranno chiuse - spiega in una nota ufficiale il ... con questo tipo di informazione "dell'ultimo momento" i cittadini, e in questo casooperatori di un ..."Chiediamo al nuovo Governo di cambiare sistemaevidentemente questo è un risultato fallimentare vista la decisione dell'ultimo momento che riguardaimpianti da sci". Lo afferma il ...