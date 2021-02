Patrizio Bianchi ministro dell’Istruzione: chi è, età, precedenti incarichi (Di sabato 13 febbraio 2021) Patrizio Bianchi sarà ministro dell’Istruzione nel governo di Mario Draghi. Prenderà il posto di Lucia Azzolina. Accademico ed economista, 68 anni, Bianchi è un nome già noto in politica. Il nuovo ministro dell’Istruzione (Fonte Instagram)Patrizio Bianchi, 68 anni, accademico ed economista. È lui il nome incaricato da Mario Draghi per guidare il Ministero dell’Istruzione al posto di Lucia Azzolina Bianchi era già a capo della task force che proprio l’esponente del Movimento Cinque Stelle aveva istituito al ministero per gestire la riapertura delle scuole dello scorso settembre. Mario Draghi ha sciolto la riserva ieri sera consegnando l’elenco dei Ministri al Capo dello Stato Sergio ... Leggi su altranotizia (Di sabato 13 febbraio 2021)sarànel governo di Mario Draghi. Prenderà il posto di Lucia Azzolina. Accademico ed economista, 68 anni,è un nome già noto in politica. Il nuovo(Fonte Instagram), 68 anni, accademico ed economista. È lui il nome incaricato da Mario Draghi per guidare il Ministeroal posto di Lucia Azzolinaera già a capo della task force che proprio l’esponente del Movimento Cinque Stelle aveva istituito al ministero per gestire la riapertura delle scuole dello scorso settembre. Mario Draghi ha sciolto la riserva ieri sera consegnando l’elenco dei Ministri al Capo dello Stato Sergio ...

