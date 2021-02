Open your skills box: il progetto per lavorare nelle professioni creative (Di sabato 13 febbraio 2021) Disoccupazione giovanile sopra al 30% in Italia, si registra un dato doppio rispetto alla media europea, come e cosa fare? Gli ultimi dati Istat dimostrano una situazione stabile nel tasso di disoccupazione generale, ma rilevano, al contrario, una crescita della disoccupazione giovanile. Il dato complessivo parla del 31,4%, un tasso più che doppio rispetto alla media dell’Unione Europea che pone l’Italia al terzultimo posto in Europa. In questo quadro si evidenzia inoltre una progressiva crescita dei Neet, cioè giovani che contemporaneamente non sono inseriti in un percorso scolastico o formativo e non sono impegnati in un’attività lavorativa. Il fenomeno dei ragazzi tra 15 e i 24 anni definiti Neet interessa circa 1,3 milioni di persone, circa il 20% della popolazione di questa fascia d’età. A Bergamo, una rielaborazione dei dati Istat ad opera dell’Istituto Ires-Morosini ... Leggi su bergamonews (Di sabato 13 febbraio 2021) Disoccupazione giovanile sopra al 30% in Italia, si registra un dato doppio rispetto alla media europea, come e cosa fare? Gli ultimi dati Istat dimostrano una situazione stabile nel tasso di disoccupazione generale, ma rilevano, al contrario, una crescita della disoccupazione giovanile. Il dato complessivo parla del 31,4%, un tasso più che doppio rispetto alla media dell’Unione Europea che pone l’Italia al terzultimo posto in Europa. In questo quadro si evidenzia inoltre una progressiva crescita dei Neet, cioè giovani che contemporaneamente non sono inseriti in un percorso scolastico o formativo e non sono impegnati in un’attività lavorativa. Il fenomeno dei ragazzi tra 15 e i 24 anni definiti Neet interessa circa 1,3 milioni di persone, circa il 20% della popolazione di questa fascia d’età. A Bergamo, una rielaborazione dei dati Istat ad opera dell’Istituto Ires-Morosini ...

