Morto Paolo Isotta | il musicista e scrittore aveva 70 anni

(Di sabato 13 febbraio 2021) All’età di settant’ile critico: il decesso improvviso è avvenuto nell’abitazione di corso Vittorio Emanuele a Napoli Il, scritto e criticonella giornata di ieri a 70. Il decesso improvviso, le cui cause sono ancora da accertare, è avvenuto nella sua abitazione in L'articolo proviene da Inews.it.

Corriere : Morto a Napoli il musicologo e critico Paolo Isotta - HuffPostItalia : È morto Paolo Isotta, voce autorevole della musicologia italiana - Tg3web : A 79 anni è morto Chick Corea, un virtuoso della tastiera, capace di ispirare generazioni di musicisti. È stato uno… - francypar71 : #Napoli Paolo Isotta è morto a Napoli: critico musicale anticonformista, aveva 70 anni - Notiziedi_it : Morto a Napoli il musicologo Paolo Isotta -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Paolo

ieri a Napoli a 70 anniIsotta, musicista colto e raffinato, scrittore dallo stile d'altri tempi, critico severo nei giudizi, appassionato negli elogi e implacabile nelle stroncature. ...... su due piedi, decise per quello del gatto, adorato e paffutello, che era appena. Lolita ... Ha appena avuto un'altra soddisfazione: è fra i protagonisti del nuovo film diSorrentino. Non ...All'età di settant'anni è morto il musicista e critico Paolo Isotta: il decesso improvviso è avvenuto nell'abitazione di corso Vittorio Emanuele a Napoli ...Nella serata di ieri un uomo è morto, colpito da un infarto. L’uomo, un 50 enne del quartiere San Paolo, si era recato in Piazza Diaz, sul lungomare di Bari, per mangiare un panino con ...