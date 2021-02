Morto in rogo baracca, coro di indignazione. Sindaco: “Morte non dignitosa” (Di sabato 13 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiUna tragedia dell’indigenza e della disperazione, legata probabilmente allo sfruttamento lavorativo nelle campagne del Casertano, da sempre fronte caldo del caporalato: una persona, probabilmente un bracciante agricolo di cui non si conoscono generalità e neanche il sesso – ma dovrebbe essere un uomo – è deceduta nella notte nell’inferno di fuoco della baracca di fortuna in cui sopravviveva; il fatto è avvenuto nelle campagne di Lusciano, piena Terra dei Fuochi al confine con la provincia partenopea. Ma le fiamme che i vigili del fuoco si sono trovati a fronteggiare non sono quelli dei rifiuti abbandonati, ma di una struttura in legno e lamiera situata nel bel mezzo di un’area di aperta campagna, tra fondi coltivati, tra cui vigneti. Altra emergenza del Casertano, dove di “lavoratori fantasma” che vivono “al limite” se ne contano a ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 13 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiUna tragedia dell’indigenza e della disperazione, legata probabilmente allo sfruttamento lavorativo nelle campagne del Casertano, da sempre fronte caldo del caporalato: una persona, probabilmente un bracciante agricolo di cui non si conoscono generalità e neanche il sesso – ma dovrebbe essere un uomo – è deceduta nella notte nell’inferno di fuoco delladi fortuna in cui sopravviveva; il fatto è avvenuto nelle campagne di Lusciano, piena Terra dei Fuochi al confine con la provincia partenopea. Ma le fiamme che i vigili del fuoco si sono trovati a fronteggiare non sono quelli dei rifiuti abbandonati, ma di una struttura in legno e lamiera situata nel bel mezzo di un’area di aperta campagna, tra fondi coltivati, tra cui vigneti. Altra emergenza del Casertano, dove di “lavoratori fantasma” che vivono “al limite” se ne contano a ...

