Maggiore e Bastoni fermano il Milan | Spezia vince 2-0

LA Spezia (ITALPRESS) – Il miglior Spezia della stagione travolge il Milan per 2-0 con le reti di Maggiore e Bastoni e infiamma tutta la classifica. Si accende la lotta salvezza che vede gli aquilotti salire a quota 24 punti, ma soprattutto la corsa scudetto con l'Inter che contro la Lazio ha la chance di superare i rossoneri al primo posto. La prima frazione di gioco è un pò il manifesto ideologico della squadra di Italiano: pressing alto a tutto campo, ricerca costante della distanza corta tra i reparti e della transizione positiva. Tra le mura casalinghe, dove lo Spezia aveva raccolto solo sei dei ventuno punti collezionati, Italiano conferma Agudelo falso nove. L'ex Fiorentina, il migliore in campo, ha subito la possibilità di far male ai rossoneri: dribbling secco su Romagnoli in ...

