LIVE Fognini-De Minaur, Australian Open in DIRETTA: tra poco al via il match di terzo turno (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:38 Il vincitore di questo incontro sfiderà uno tra Rafael Nadal e il britannico Cameron Norrie, che scenderanno in campo quasi contemporaneamente sulla Rod Laver Arena. 10:36 E' appena terminato il match di cui abbiamo parlato con il successo di Barty per 6-2 6-4, con l'aussie che aveva avuto un break di ritardo nel secondo set ed ha vinto gli ultimi quattro giochi in fila. Siamo ora pronti per vedere, tra pochi minuti, Fognini e de Minaur sulla Margaret Court Arena. 9:49 Buongiorno a tutti: riportiamo un aggiornamento relativo al match che precede quello di cui si parla qui, e cioè quello tra la numero 1 del mondo, Ashleigh Barty, ed Ekaterina Alexandrova, numero 29 del seeding. L'Australiana, partita piano, è ora avanti ...

