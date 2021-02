Juventus, Giordano: “Faccio i complimenti a Pirlo, va subito al dunque senza giri di parole” (Di sabato 13 febbraio 2021) L’ex campione del Napoli Bruno Giordano, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato del match di campionato che vedrà la Juventus sfidare in trasferta il Napoli di Rino Gattuso. “Faccio i complimenti a Pirlo, va subito al dunque e non fa giri di parole. Più uno parla semplice, più il tifoso è contento. Sarà una partita difficile per entrambe. E’ chiaro che il Napoli è sotto la lente d’ingrandimento per le vicende che coinvolgono Gattuso ” ha dichiarato Giordano. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, nuova ipotesi all’orizzonte: possibile un clamoroso ritorno L’ex calciatore ha inoltre aggiunto: “La Juventus è in un momento positivo, poi mancherà anche il pubblico e sappiamo ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 13 febbraio 2021) L’ex campione del Napoli Bruno, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato del match di campionato che vedrà lasfidare in trasferta il Napoli di Rino Gattuso. “, vaale non fadi. Più uno parla semplice, più il tifoso è contento. Sarà una partita difficile per entrambe. E’ chiaro che il Napoli è sotto la lente d’ingrandimento per le vicende che coinvolgono Gattuso ” ha dichiarato. LEGGI ANCHE: Calciomercato, nuova ipotesi all’orizzonte: possibile un clamoroso ritorno L’ex calciatore ha inoltre aggiunto: “Laè in un momento positivo, poi mancherà anche il pubblico e sappiamo ...

petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Giordano: 'Napoli-Juventus sarà una partita difficile per entrambe, conterà anche l'assenza del pubblico' https:… - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'EX - Giordano: 'Napoli-Juventus sarà una partita difficile per entrambe, conterà anche l'assenza del pubblico' https:… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Giordano: 'Napoli-Juventus sarà una partita difficile per entrambe, conterà anche l'assenza del pubblico' https:… - napolimagazine : L'EX - Giordano: 'Napoli-Juventus sarà una partita difficile per entrambe, conterà anche l'assenza del pubblico' - apetrazzuolo : L'EX - Giordano: 'Napoli-Juventus sarà una partita difficile per entrambe, conterà anche l'assenza del pubblico' -