Il M5s esplode, "no alla fiducia": ecco le cifre della fronda anti-Draghi (Di sabato 13 febbraio 2021) Il rischio scissione nel Movimento 5 Stelle si fa sempre più concreto. Cresce, infatti, la fetta di parlamentari contrari al nuovo governo di Mario Draghi. Come rivelato da Repubblica, ben sette senatori grillini hanno annunciato che a Palazzo Madama giovedì voteranno no alla fiducia. Si tratta di Lannutti, Dessì, Crucioli, Abate, Lezzi, Giannuzzi e La Mura. Una fronda che si allarga a macchia d'olio. La dichiarazione è avvenuta durante l'assemblea dei senatori, cui farà seguito quella dei deputati grillini. Il malcontento è nato dalla consapevolezza di aver perso il ruolo di prestigio dei primi due governi con Giuseppe Conte. Beppe Grillo ha cercato di placare i suoi con il ministero della Transizione ecologica, che però alla fine non è andato a ...

