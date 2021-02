I salti di Larissa Iapichino verso i record di mamma Fiona May

Leggi su vanityfair

(Di sabato 13 febbraio 2021) Salto in lungo, questione di famiglia. Da madre a figlia, da Fiona May a Larissa Iapichino. Nel segno azzurro di una continuità generazionale che ha illuminato gli anni 90 della nostra atletica leggera e brilla anche oggi. Nel meeting Indor di Ancona Larissa Iapichino – figlia di Fiona e di Gianni Iapichino, suo manager e più volte campione di salto con l’asta – ha centrato un nuovo record: 6 metri e 75 centimetri, primato italiano Under 20 e quarta di sempre nella sua categoria, con l’obiettivo di raggiungere quanto prima la leggendaria Heike Dreschler (6,88). Il record dunque resta in famiglia, con mamma e papà orgogliosi come non mai.