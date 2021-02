Highlights e gol Palermo-Bisceglie 3-1, girone C Serie C 2020/2021 (VIDEO) (Di sabato 13 febbraio 2021) Gli Highlights e i gol di Palermo-Bisceglie, match valevole per la ventiquattresima giornata del girone C del campionato di Serie C 2020/2021, in cui i padroni di casa guidati da Roberto Boscaglia si sono imposti 3-1 sulla formazione ospite grazie alle doppietta di Lucca e al gol di Luperini; inutile la rete del momentaneo vantaggio pugliese di Rocco. Ecco le azioni salienti e le marcature della partita. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 13 febbraio 2021) Glie i gol di, match valevole per la ventiquattresima giornata delC del campionato di, in cui i padroni di casa guidati da Roberto Boscaglia si sono imposti 3-1 sulla formazione ospite grazie alle doppietta di Lucca e al gol di Luperini; inutile la rete del momentaneo vantaggio pugliese di Rocco. Ecco le azioni salienti e le marcature della partita. SportFace.

acmilanyouth : Quarta vittoria stagionale in campionato per il #MilanPrimavera: a decidere #MilanSassuolo sono i gol di Tonin e Ol… - sportli26181512 : Pescara-Venezia 0-2: Vittoria per il Venezia nel match valevole per la ventitreesima giornata della Serie B. Gli uo… - sportli26181512 : Cremonese-Lecce 1-2: Nel match valevole per la ventitreesima giornata della Serie B, il Lecce batte in trasferta la… - sportli26181512 : Pordenone-Cittadella 0-1: Nella ventitreesima giornata della Serie B, vittoria esterna per il Cittadella. Sul terre… - sportli26181512 : Sparta Rotterdam-Fortuna Sittard 1-2: La rete di Polter al 50' permette al Fortuna Sittard di ottenere i tre punti… -