Governo Draghi, la rabbia dei ribelli Cinquestelle: «Ci hanno umiliato, serve un nuovo voto su Rousseau o non gli accorderemo la fiducia» (Di sabato 13 febbraio 2021) Non sarà certo un esecutivo gialloverde, ma il nuovo Governo Draghi è riuscito ad accomunare Lega e M5s in una cosa: nel malumore dei loro segretari e militanti. Se in casa del Carroccio è Matteo Salvini ad essere insoddisfatto, tra i pentastellati i problemi sono ancora più grandi. Perché il nuovo corso del premier incaricato suona per il Movimento come un demansionamento. Il peso della maggioranza relativa dei 5 Stelle in Parlamento è contato poco se si guarda ai ministeri affidati agli esponenti del Movimento. Dopo aver perso Giustizia e Istruzione, la sconfitta più grande è forse quella che riguarda il ministero dello Sviluppo economico, pezzo fondamentale del piano del Recovery, tolto a Stefano Patuanelli e assegnato addirittura al numero due della Lega, Giancarlo Giorgetti. Il movimento, tra i ministeri di ...

