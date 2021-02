Golf: Jordan Spieth conquista la vetta all’AT&T Pebble Beach Pro-Am 2021. Bene Francesco Molinari, risale ed è 15° (Di sabato 13 febbraio 2021) Si è concluso nella notte il secondo giro dell’AT&T Pebble Beach Pro-Am 2021, torneo con una storia particolare, e bella, che fa parte del calendario 2020-2021 del PGA Tour. Conferma la sua buonissima condizione Jordan Spieth: l’americano va a guadagnare la testa della classifica con lo score di -12, realizzato tramite il -5 delle seconde 18 buche (67 colpi), da lui giocate allo Spyglass Hill Golf Course, uno dei due percorsi utilizzati. Al secondo posto l’altro USA Daniel Berger, che a Pebble Beach (quello vero) scala nove posti e va a -11 con il suo -6 e supera lo svedese Henrik Norlander (-2 oggi), a -10. Quarto il leader di ieri, Patrick Cantlay, che a causa del suo +1 sullo Spyglass viene viene raggiunto dagli inglesi Tom ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021) Si è concluso nella notte il secondo giro dell’AT&TPro-Am, torneo con una storia particolare, e bella, che fa parte del calendario 2020-del PGA Tour. Conferma la sua buonissima condizione: l’americano va a guadagnare la testa della classifica con lo score di -12, realizzato tramite il -5 delle seconde 18 buche (67 colpi), da lui giocate allo Spyglass HillCourse, uno dei due percorsi utilizzati. Al secondo posto l’altro USA Daniel Berger, che a(quello vero) scala nove posti e va a -11 con il suo -6 e supera lo svedese Henrik Norlander (-2 oggi), a -10. Quarto il leader di ieri, Patrick Cantlay, che a causa del suo +1 sullo Spyglass viene viene raggiunto dagli inglesi Tom ...

