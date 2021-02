Focolaio in una r.s.s.a del brindisino pochi giorni dopo vaccino anti covid-19 (Di sabato 13 febbraio 2021) Il Focolaio covid nel brindisino si è diffuso in una r.s.s.a del brindisino in quanto non c'è stato il tempo di sviluppare gli anticorpi afferma il sindaco Focolaio covid in R.S.S.A a Fasano, dopo richiamo vaccino. Il Sindaco spiega su Fb su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 13 febbraio 2021) Ilnelsi è diffuso in una r.s.s.a delin quanto non c'è stato il tempo di sviluppare glicorpi afferma il sindacoin R.S.S.A a Fasano,richiamo. Il Sindaco spiega su Fb su Notizie.it.

