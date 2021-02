Federico D’Incà, chi è il ministro M5s riconfermato ai rapporti col Parlamento (Di sabato 13 febbraio 2021) Oggi 13 febbraio 2021 l’esecutivo Draghi ha prestato giuramento. Tra i componenti della squadra di governo, non mancano le riconferme di ministri già presenti nel governo Conte bis. Tra questi, anche Federico D’Incà, parlamentare del Movimento 5 Stelle, ministro per i rapporti con il Parlamento. >> Roberto Cingolani, il ministro della Transizione Ecologica tra fisica ed etica Federico D’Incà biografia Federico D’Incà è nato a Belluno nel 1976. E’ sposato con Laura e ha una figlia. Si è laureato in Economia all’Università di Trento. Prima di entrare in politica, D’Incà ha lavorato in qualità di analista di sistemi di gestione informatica presso una società privata. In precedenza è stato ... Leggi su urbanpost (Di sabato 13 febbraio 2021) Oggi 13 febbraio 2021 l’esecutivo Draghi ha prestato giuramento. Tra i componenti della squadra di governo, non mancano le riconferme di ministri già presenti nel governo Conte bis. Tra questi, anche, parlamentare del Movimento 5 Stelle,per icon il. >> Roberto Cingolani, ildella Transizione Ecologica tra fisica ed eticabiografiaè nato a Belluno nel 1976. E’ sposato con Laura e ha una figlia. Si è laureato in Economia all’Università di Trento. Prima di entrare in politica,ha lavorato in qualità di analista di sistemi di gestione informatica presso una società privata. In precedenza è stato ...

