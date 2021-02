Ecco il governo Draghi. Ai tecnici il compito di gestire i fondi Ue (Di sabato 13 febbraio 2021) Il premier presenta la sua squadra: 23 ministri, di cui 15 sono politici. Dopo aver sciolto la riserva incontri con Casellati, Fico e l'ex premier Conte Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 13 febbraio 2021) Il premier presenta la sua squadra: 23 ministri, di cui 15 sono politici. Dopo aver sciolto la riserva incontri con Casellati, Fico e l'ex premier Conte

VittorioSgarbi : #nuovogoverno Per quanto mi riguarda non potrò mai votare il Governo Draghi-Di Maio: un Governo senza speranza nono… - borghi_claudio : A @CoffeeBreakLa7 comincia ad apparire un problemino che mi appariva evidente da subito. Se sono tutti al governo e… - pietroraffa : Sabino Cassese la tocca pianissimo: 'Uno che leggeva i Dpcm del Governo Conte pensava: chi li ha scritti andrebbe… - MarcoBianciardi : Governo Draghi, alle 12 il giuramento: ecco la squadra dei ministri - Il Sole 24 ORE @sole24ore - MassimGiannini : Con #Draghi avremo un governo tecnico e un sub-governo politico. Equilibrio non semplice, ma questo passa il conven… -