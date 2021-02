Docente part time e secondo lavoro | compatibilità con attività commerciali imprenditoriali con scopo di lucro

(Di sabato 13 febbraio 2021) Esiste intra esercizio pubblico impiego econdi? Parere USR Marche in risposta a specifico quesito dae di una scuola. Riproponiamo anche tutta la normativa a disposizione per dirimere la questione "" per gli insegnanti. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Docente part

Orizzonte Scuola

...non solo dalla docenza a tempo indeterminato (sia pure in- time), che non rientra nell'ambito delle supplenze, ma anche dalla "supplenza annuale" (la quale estende l'impegno delanche ...I sensi dell'ascolto è il titolo scelto dallafiesolana Luana Gentile (19 marzo, ore 16) per parlare dello sviluppo del pensiero musicale dei bambini attraverso il Metodo Gordon, in un ...Sono 35mila gli studenti americani rimpatriati e 160 gli istituti fermi. Il settore pesa 800 milioni ed è completamente congelato ...La Corte dei Conti, III Sez. Giurisdizionale Centrale di Appello, con la Sent. n. 17/2021, ha dato il via libera all’attività libero ...