Daniele Franco nel 2011 fu uno dei carnefici dell’Italia Ora è ministro dell’Economia

(Di sabato 13 febbraio 2021) Roma, 13 feb – La buona notizia è che Roberto Gualtieri non occuperà più lo scranno più alto di via XX Settembre. Uno dei peggiori ministrinella storia d’Italia lascia con il deserto dietro di sé. Una terra desolata fatta di ristori per le imprese che non arrivano, un tessuto produttivo letteralmente dilaniato dai lockdown, la disoccupazione destinata ad esplodere dopo la fine del blocco dei licenziamenti. Cosa potevamo aspettarci, d’altronde, da chi nel marzo scorso prevedeva una caduta del Pil “grave, ma gestibile” e per far fronte alla quale sarebbe stato sufficiente uno scostamento di bilancio da poco più di 6 miliardi? Le “competenze” non bastano Al posto dello storico marxista di provata fede europeista arriva. E con lui una brutta notizia: le cose potrebbe persino andare peggio. Non per scarsa ...