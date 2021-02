Conte, il post di saluto: “Torno a vestire i panni di semplice cittadino”. E dice: “Prosegue il mio impegno per la sostenibilità e l’equità” (Di sabato 13 febbraio 2021) Un lungo post su facebook nel suo ultimo giorno da presidente del consiglio. Giuseppe Conte lascia Palazzo Chigi, tra gli appluasi dei dipendenti della presidenza del consiglio e dei curiosi in strada. L’ormai ex premier ha passato le consegne al suo successore, Mario Draghi, con la tipica cerimonia del passaggio della campanella. Poi torna a parlare con un lungo intervento sui social. Un post che si chiude così: “Il mio impegno e la mia determinazione saranno votati a proseguire questo percorso. La chiusura di un capitolo non ci impedisce di riempire fino in fondo le pagine della storia che vogliamo scrivere”. Insomma: come aveva già fatto capire nel suo intervento di qualche giorno fa davanti a Palazzo Chigi, l’impegno politico del presidente del consiglio uscente proseguirà. Resta da capire in quale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021) Un lungosu facebook nel suo ultimo giorno da presidente del consiglio. Giuseppelascia Palazzo Chigi, tra gli appluasi dei dipendenti della presidenza del consiglio e dei curiosi in strada. L’ormai ex premier ha passato le consegne al suo successore, Mario Draghi, con la tipica cerimonia del passaggio della campanella. Poi torna a parlare con un lungo intervento sui social. Unche si chiude così: “Il mioe la mia determinazione saranno votati a proseguire questo percorso. La chiusura di un capitolo non ci impedisce di riempire fino in fondo le pagine della storia che vogliamo scrivere”. Insomma: come aveva già fatto capire nel suo intervento di qualche giorno fa davanti a Palazzo Chigi, l’politico del presidente del consiglio uscente proseguirà. Resta da capire in quale ...

