Concorsi scuola e meno burocrazia: le prime priorità su cui deve lavorare Patrizio Bianchi. Il sondaggio di Orizzonte Scuola (Di sabato 13 febbraio 2021) In base ai primi risultati del sondaggio di Orizzonte Scuola, le priorità su cui il nuovo Ministro dell'Istruzione dovrà concentrarsi sono il reclutamento e i Concorsi Scuola e la sburocratizzazione. Molto richiesta anche un'innovazione della didattica e degli ambienti di apprendimento. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 13 febbraio 2021) In base ai primi risultati deldi, lesu cui il nuovo Ministro dell'Istruzione dovrà concentrarsi sono il reclutamento e ie la sburocratizzazione. Molto richiesta anche un'innovazione della didattica e degli ambienti di apprendimento. L'articolo .

