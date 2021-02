Calendario Serie A calcio oggi: orari 13 febbraio, tv, streaming, programma SKY e DAZN (Di sabato 13 febbraio 2021) Dopo l’anticipo di ieri che ha visto impattare sull’1-1 Bologna e Benevento, la Serie A è pronta a tornare oggi – 13 febbraio – con la seconda parte del programma relativo alla ventiduesima giornata della stagione 2020/2021, la terza del girone di ritorno. Attiva ora DAZN. Guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi. Saranno tre le sfide in programma: Torino-Genoa alle 15 (su Sky Sport), il big match delle 18 Napoli-Juventus (sempre su Sky Sport) e Spezia-Milan che, alle 20.45 (questa volta su DAZN), completerà il programma odierno. 22ª GIORNATA13/2 15.00 Torino-Genoa: Sky Sport Serie A (202) e Sky Sport HD 251 e in streaming su Sky Go e Now Tv13/2 18.00 ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021) Dopo l’anticipo di ieri che ha visto impattare sull’1-1 Bologna e Benevento, laA è pronta a tornare– 13– con la seconda parte delrelativo alla ventiduesima giornata della stagione 2020/2021, la terza del girone di ritorno. Attiva ora. Guarda 3 partite diA TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi. Saranno tre le sfide in: Torino-Genoa alle 15 (su Sky Sport), il big match delle 18 Napoli-Juventus (sempre su Sky Sport) e Spezia-Milan che, alle 20.45 (questa volta su), completerà ilodierno. 22ª GIORNATA13/2 15.00 Torino-Genoa: Sky SportA (202) e Sky Sport HD 251 e insu Sky Go e Now Tv13/2 18.00 ...

