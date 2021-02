Baldur's Gate 3 riceverà presto la Patch 4, ma i vostri progressi di gioco verranno cancellati (Di sabato 13 febbraio 2021) Gli sviluppatori di Larian Studios hanno recentemente annunciato che il loro titolo, Baldur's Gate 3, attualmente disponibile in Accesso Anticipato, riceverà presto la sua quarta Patch e sarà scaricabile da tutti i giocatori. Al momento ignoriamo i cambiamenti che verranno apportati da questo aggiornamento, in quanto non è ancora disponibile un changelog completo, ma il team di sviluppo ha comunque svelato un importante dettaglio: la Patch cancellerà i vostri dati salvati. Chi scaricherà l'aggiornamento, quando verrà reso disponibile, non potrà far altro che dire addio ai propri progressi di gioco. Questo, se non altro, significa che la Patch 4 apporterà dei cambiamenti profondi al titolo, qualunque ... Leggi su eurogamer (Di sabato 13 febbraio 2021) Gli sviluppatori di Larian Studios hanno recentemente annunciato che il loro titolo,'s3, attualmente disponibile in Accesso Anticipato,la sua quartae sarà scaricabile da tutti i giocatori. Al momento ignoriamo i cambiamenti cheapportati da questo aggiornamento, in quanto non è ancora disponibile un changelog completo, ma il team di sviluppo ha comunque svelato un importante dettaglio: lacancellerà idati salvati. Chi scaricherà l'aggiornamento, quando verrà reso disponibile, non potrà far altro che dire addio ai propridi. Questo, se non altro, significa che la4 apporterà dei cambiamenti profondi al titolo, qualunque ...

Quattro mesi fa, l'arrivo di Baldur's Gate 3 , terzo capitolo della fortunata saga RPG, è stato salutato dai fan con estrema gioia. Il titolo di Larian Studios era chiaramente ancora parzialmente incompleto (è uscito infatti in ...

I giochi di ruolo del 2021

Baldur's Gate III L'attesissimo Baldur's Gate III è già arrivato sui nostri PC nella versione ad accesso anticipato, mostrando tutto il suo potenziale ma allo stesso tempo anche come abbia bisogno ...

Baldur’s Gate 3: la patch 3 farà perdere i salvataggi su Stadia Tom's Hardware Italia Baldur's Gate 3 riceverà presto la Patch 4, ma i vostri progressi di gioco verranno cancellati

Baldur's Gate 3 si aggiornerà molto presto con la Patch 4, ma questo comporterà anche un reset dei vostri progressi di gioco...a meno che non rinunciate all'update.

Baldur's Gate 3: in arrivo un aggiornamento che resetterà i salvataggi

Larian Studios sta continuando a lavorare per la futura versione completa di Baldur's Gate 3. Il titolo è attualmente disponibile in accesso anticipato e si ...

