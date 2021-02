Australian Open 2021, Stefanos Tsitsipas domina Mikael Ymer e conquista gli ottavi di finale (Di sabato 13 febbraio 2021) Dominio assoluto di Stefanos Tsitsipas nel match di terzo turno degli Australian Open 2021. In un contesto surreale, visto che da oggi fino almeno a mercoledì non ci sarà il pubblico per quanto è stato imposto dalle autorità Australiane a causa del Covid, il greco (n.6 del mondo) si è imposto facilmente contro lo svedese Mikael Ymer (n.95 del ranking) per 6-4 6-1 6-1 in 1 ora e 36 minuti di partita. Un successo senza storia quello dell’ellenico che quindi si qualifica agevolmente agli ottavi di finale dove incontrerà il vincente della sfida tra Matteo Berrettini e il russo Karen Khachanov. Nel primo set, dopo un iniziale equilibrio, Tsitsipas mette sotto pressione Ymer con la sua ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021) Dominio assoluto dinel match di terzo turno degli. In un contesto surreale, visto che da oggi fino almeno a mercoledì non ci sarà il pubblico per quanto è stato imposto dalle autoritàe a causa del Covid, il greco (n.6 del mondo) si è imposto facilmente contro lo svedese(n.95 del ranking) per 6-4 6-1 6-1 in 1 ora e 36 minuti di partita. Un successo senza storia quello dell’ellenico che quindi si qualifica agevolmente aglididove incontrerà il vincente della sfida tra Matteo Berrettini e il russo Karen Khachanov. Nel primo set, dopo un iniziale equilibrio,mette sotto pressionecon la sua ...

