Xbox Series X/S ricevono un nuovo aggiornamento con una soluzione alternativa alla disconnessione del controller (Di venerdì 12 febbraio 2021) Microsoft ha pubblicato un nuovo aggiornamento di sistema per le console Xbox One e Xbox Series X/S. L'update punta soprattutto a migliorare la stabilità del sistema. Molti utenti hanno segnalato problemi con la disconnessione dei controller Xbox Series X e S dalla console, tuttavia, questo non è stato risolto direttamente con il nuovo aggiornamento. Invece, nel frattempo, Microsoft ha fornito una soluzione alternativa. "Siamo a conoscenza di un problema in cui alcuni controller Xbox Series X/S stanno perdendo la connessione con la console. Se vedi questo comportamento, prova a ricollegare il ...

