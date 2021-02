Volpi chiude al calcio: «Mai Sampdoria o Genoa». Che bordata a Garrone… (Di venerdì 12 febbraio 2021) Gabriele Volpi, ex presidente dello Spezia, chiude al calcio: le dichiarazioni sulla Sampdoria e il velato riferimento a Garrone Gabriele Volpi non fa nomi. Ma quando parla di altre cessioni di club a Genova il riferimento a Edoardo Garrone e alla Sampdoria si capisce chiaro. A margine della lunga intervista al Secolo XIX, l’ormai ex presidente dello Spezia spiega i motivi dell’addio al calcio e chiude a qualsiasi speculazione su suo ingresso nella Sampdoria. ADDIO AL calcio – «Per tre motivi. Primo: perché i passo il 90% del mio tempo in Africa e quando torno mi rilasso sulla mia barca e non avrei la voglia e la forza di chiudermi in un ufficio per gestire una società di calcio. ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Gabriele, ex presidente dello Spezia,al: le dichiarazioni sullae il velato riferimento a Garrone Gabrielenon fa nomi. Ma quando parla di altre cessioni di club a Genova il riferimento a Edoardo Garrone e allasi capisce chiaro. A margine della lunga intervista al Secolo XIX, l’ormai ex presidente dello Spezia spiega i motivi dell’addio ala qualsiasi speculazione su suo ingresso nella. ADDIO AL– «Per tre motivi. Primo: perché i passo il 90% del mio tempo in Africa e quando torno mi rilasso sulla mia barca e non avrei la voglia e la forza dirmi in un ufficio per gestire una società di. ...

