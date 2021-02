Veronica Ursida | chi è | età | che lavoro fa | Instagram | figlio | Armando Incarnato | Aurora | tutto sull’ex dama di Uomini e Donne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Torna puntuale l’appuntamento pomeridiano, dalle 14:45 su Canale 5, con. Secondo le prime anticipazioni nella puntata di oggi, venerdì 12 febbraio 2021, si siederà al centro dello studio il cavaliere, da sempre uno dei più bersagliati e criticati., a quanto pare, si troverà a faccia a faccia – per un confronto che si preannuncia acceso – con l’ex. Si è parlato tanto di lei in questi giorni quando al centro dello studio c’era la sua amica: cosa succederà? Come andrà a finire tra di loro? Cosa si diranno? Lo scopriremo oggi! In quest’articolo, intanto, troverete qualche informazione e curiosità su...