Tra Atalanta e università: Matteo Pessina è la nuova password di Gasperini (Di venerdì 12 febbraio 2021) Equilibratore. O forse acceleratore. O, perché no?, entrambe le versioni. In realtà, Matteo Pessina è la nuova password dell'Atalanta di Gasperini. Perché se c'era qualcuno che si strappava i capelli dopo la partenza del Papu (peraltro anche lui, Gomez, giovedì ha celebrato sui social la vittoria nerazzurra), pensando dove sarebbe precipitata la Dea, eccolo servito: è arrivato l'equilibratore Pessina, che lavora per gli attaccanti e aiuta i centrocampisti. Un trequartista che… fa legna, quantità e tanta qualità. Il raccordo ideale anche per aiutare a fare gol Zapata e Muriel, per dialogare con Ilicic. Anche i numeri parlano chiaro e dicono che con Pessina in campo l'Atalanta non ha mai perso: è rimasto in panchina in casa contro la ...

