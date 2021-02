“Territorio salernitano pieno di argilla | i cambiamenti climatici non aiutano”

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Unfragile quello della provincia di Salerno, portato allo stremo da condizioni meteorologiche avverse e da una scarsa pianificazione e reale messa in sicurezza, questa la radiografia di una terra profondamente ferita che trema ormai ad ogni acquazzone. Dopo la frana che negli scorsi giorni ha interessato il comune di Amalfi la tragedia si è ripetuta a Ravello dove il 10 febbraio un costone della montagna è precipitato, provocando il cedimento di un tratto di carreggiata. Nello stesso giorno si è verificato un crollo sulla strada statale 18, nelcomunale di Salerno al confine con Vietri sul Mare, e lì si è sfiorata la tragedia per il coinvolgimento di alcune auto in transito L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia

In notevole crescita anche il numero di ricoveri nei reparti specializzati anti Covid degli ospedali del. Particolarmente allarmante è diventata la situazione del da Procida in città, dove ...Sei nuclei familiari sono stati evacuati a Polla, nel Salernitano, per uno smottamento provocato dalle abbondanti precipitazioni piovose che nelle ultime ore si sono abbattute sul territorio del Vallo ...Maltempo a Polla: evacuate sei famiglie per uno smottamento. La pioggia ha provocato un cedimento del terreno in zona collinare ...