Roma, Pedro: "Voglio fare qualcosa di importante con questa maglia" (Di venerdì 12 febbraio 2021) Roma, 12 febbraio 2021 - Pedro è pronto a riprendersi la Roma . Dopo circa un mese di stop lo spagnolo è tornato a disposizione di Paulo Fonseca e potrebbe trovare qualche minuto in campo già nella ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021), 12 febbraio 2021 -è pronto a riprendersi la. Dopo circa un mese di stop lo spagnolo è tornato a disposizione di Paulo Fonseca e potrebbe trovare qualche minuto in campo già nella ...

sportli26181512 : Pedro: '#Roma, sono qui per vincere. Fonseca? Vediamo il calcio allo stesso modo': L'attaccante spagnolo: 'Mi piace… - sportli26181512 : Roma, Pedro: 'Fonseca è un vincente, sono qui per riportare trofei': Domani sarà di nuovo tra i convocati dopo lo s… - TuttoASRoma : MATCH PROGRAM Pedro: “Ho scelto la Roma perché è qualche tempo che non vince” (TESTO)(VIDEO) - corgiallorosso : #Pedro: “Ho scelto la Roma perchè non vince da tanto. #Fonseca? E’ un vincente” - LAROMA24 : PEDRO: 'Fonseca un vincente, uno dei motivi per cui sono venuti qui è che la Roma non vince da tempo' #AsRoma -