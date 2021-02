Roma, paura per una donna: 30enne la segue fino alla macchina e tenta di violentarla (Di venerdì 12 febbraio 2021) La Polizia di Stato nella giornata di ieri ha arrestato un cittadino di 30 anni, di origine marocchina, per violenza sessuale. Tutto è cominciato nel pomeriggio presso le bancarelle posizionate nel piazzale della fermata metro Anagnina, dove la donna si era recata per degli acquisti. Dopo aver comprato della biancheria per la casa, la stessa donna, si è diretta verso la propria auto, quando è stata salutata da un quarantenne che lavorava in uno dei banchi, dove la stessa aveva acquistato della merce il mese prima. Lei ha risposto normalmente al saluto dell’uomo, senza però fermarsi e dunque senza accorgersi che questo la stava seguendo. Leggi anche: ‘Se non mi dai soldi ti spezzo le gambe’: lei lo lascia, lui la perseguita e la minaccia. L’incubo vissuto da una donna Quando la donna ha iniziato ad ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 12 febbraio 2021) La Polizia di Stato nella giornata di ieri ha arrestato un cittadino di 30 anni, di origine marocchina, per violenza sessuale. Tutto è cominciato nel pomeriggio presso le bancarelle posizionate nel piazzale della fermata metro Anagnina, dove lasi era recata per degli acquisti. Dopo aver comprato della biancheria per la casa, la stessa, si è diretta verso la propria auto, quando è stata salutata da un quarantenne che lavorava in uno dei banchi, dove la stessa aveva acquistato della merce il mese prima. Lei ha risposto normalmente al saluto dell’uomo, senza però fermarsi e dunque senza accorgersi che questo la stavando. Leggi anche: ‘Se non mi dai soldi ti spezzo le gambe’: lei lo lascia, lui la perseguita e la minaccia. L’incubo vissuto da unaQuando laha iniziato ad ...

