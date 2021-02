Renzi mira in alto, ma che governo Draghi: punta alla poltrona di segretario generale della Nato (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ora Renzi mira in alto. Altro che governo Draghi però: punta alla poltrona di segretario generale della Nato. A dispetto del suo inglese stentato. E e contro ogni previsione che, fino a qualche giorno fa, lasciava ipotizzare per l’ex premier un ruolo di governo nel futuro esecutivo Draghi, oggi sul leader di Italia Viva aleggia il sospetto di un altro obiettivo da raggiungere. Di un incarico blasoNato all’estero. Di una poltrona internazionale: quella di segretario generale della Nato nel 2022. Non a caso, in queste ultime, difficili settimane, il ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 12 febbraio 2021) Orain. Altro cheperò:di. A dispetto del suo inglese stentato. E e contro ogni previsione che, fino a qualche giorno fa, lasciava ipotizzare per l’ex premier un ruolo dinel futuro esecutivo, oggi sul leader di Italia Viva aleggia il sospetto di un altro obiettivo da raggiungere. Di un incarico blasoall’estero. Di unainternazionale: quella dinel 2022. Non a caso, in queste ultime, difficili settimane, il ...

