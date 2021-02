Radioterapia e vaccino Covid | cosa devono sapere i pazienti oncologici

(Di venerdì 12 febbraio 2021)sottoposti o chesottoporsi a trattamento radioterapico riguardo alla vaccinazione anti SARS-CoV-2? A stilare un vademecum è AIRO, l’Associazione Italianae Oncologia clinica, che ha risposto alle domande più frequenti. 1. È possibile proporre la vaccinazione anti SARS-CoV-2 inaffetti da tumore cheeffettuare un trattamento radioterapico? Per le conoscenze attuali, aicheeffettuare un trattamento radioterapico, dovrebbe essere offerta la possibilità di essere vaccinati contro SARS-CoV-2, a meno che non esistano controindicazioni vincolanti, come per la popolazione generale. Le ...

Gli esperti di AIRO " Associazione Italianae Oncologia clinica " rispondono alle domande più frequenti che riguardano la vaccinazione anti Sars - CoV - 2 per i pazienti oncologici sottoposti o che devono sottoporsi a trattamento ...... proprio in virtù della fragilità complessiva del paziente stesso e pertanto non vi è alcuna controindicazione alla somministrazione del. 9. I pazienti sottoposti aed affetti da ...La dottoressa Sharp, ex paziente oncologica, ha specificato: "Ho fatto molte letture, mi sento fiduciosa in questo vaccino" ...ROMA – AIRO, l’Associazione Italiana Radioterapia e Oncologia clinica, risponde alle domande più frequenti in merito alla vaccinazione anti SARS-CoV-2 per i pazienti oncologici sottoposti o che devono ...