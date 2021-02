orizzontescuola : Pensionamenti docenti e ATA da settembre 2021, certificazione del diritto fino al 24 maggio. NOTA Ministero -

Ultime Notizie dalla rete : Pensionamenti docenti

Orizzonte Scuola

E a settembre scatteranno ulteriori 35 mila. Fa pensare il fatto che, a causa del ... si fanno i conti dei tanti aspirantiin attesa. E della loro collocazione per classi di ...Se poi aggiungiamo a questo, il numero dei, comprendiamo come sia necessario ... Restano poi due concorsi ordinari fermi al 2020 e i concorsi abilitanti per icon tre anni di ...Marcello Pacifico (Anief): "Bene la ripresa del concorso, ma bisogna trasformare tutto l’organico di fatto in quello di diritto" ...MANTOVA. Pensionamenti e nuove nomine per Asst Mantova. Dopo una lunga carriera salutano l’azienda il direttore dell’Urologia Bruno Dall’Oglio, sostituito dal facente funzione Paolo Parma, il direttor ...