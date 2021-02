MiSE, in GU decreto per sostegno industria tessile (Di venerdì 12 febbraio 2021) Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del Ministero dello Sviluppo economico che definisce le modalità e i criteri per richiedere le agevolazioni a sostegno delle piccole imprese operanti nell'industria del ... Leggi su finanza.lastampa (Di venerdì 12 febbraio 2021) Pubblicato in Gazzetta ufficiale ildel Ministero dello Sviluppo economico che definisce le modalità e i criteri per richiedere le agevolazioni adelle piccole imprese operanti nell'del ...

zazoomblog : MiSE in GU decreto per sostegno industria tessile - #decreto #sostegno #industria #tessile - giornalorg : - ursulapala : RT @camcomroma: Pubblicato in GU il decreto del @MISE_GOV per il sostegno a PMI e #StartUp operanti nei settori tessile, moda e accessori.… - ITADubai : RT @MISE_GOV: #Incentivi a sostegno dell’#industria del #tessile: #agevolazioni con focus alle #startup che investono nel #design nella cre… - AVaresanoCNR : RT @StiimaCNR: In Gazzetta Ufficiale il decreto per il sostegno all’industria del tessile -