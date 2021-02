“Mi mancherai”: il dolore di Gigi D’Alessio per la morte di un grande artista (Di venerdì 12 febbraio 2021) Gigi D’Alessio nelle scorse ore ha espresso tutto il proprio dolore per la scomparsa di un grandissimo artista che considerava un “maestro”. Qualche giorno fa vi abbiamo parlato delle indiscrezioni riguardanti la vita sentimentale di Gigi D’Alessio. Come tutti sanno l’artista ha avuto una lunga relazione con la collega Anna Tatangelo che si è conclusa dopo un periodo di lontananza ed un tentativo di riavvicinamento lo scorso marzo. Adesso sembrerebbe che Gigi abbia trovato nuovamente la felicità sentimentale con la giovanissima Desire, ragazza napoletana di 28 anni. La voce è stata riportata dal Mattino, ma non è stata confermata da nessuno dei diretti interessati, dunque è da considerare semplicemente come tale. Oggi invece la notizia ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 12 febbraio 2021)nelle scorse ore ha espresso tutto il proprioper la scomparsa di un grandissimoche considerava un “maestro”. Qualche giorno fa vi abbiamo parlato delle indiscrezioni riguardanti la vita sentimentale di. Come tutti sanno l’ha avuto una lunga relazione con la collega Anna Tatangelo che si è conclusa dopo un periodo di lontananza ed un tentativo di riavvicinamento lo scorso marzo. Adesso sembrerebbe cheabbia trovato nuovamente la felicità sentimentale con la giovanissima Desire, ragazza napoletana di 28 anni. La voce è stata riportata dal Mattino, ma non è stata confermata da nessuno dei diretti interessati, dunque è da considerare semplicemente come tale. Oggi invece la notizia ...

