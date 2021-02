LIVE Sci alpino, Prove Discesa donne Mondiali in DIRETTA: Puchner in vetta, Marsaglia è sesta (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA PROVA DI Discesa MASCHILE DALLE 10.30 11.10 Nadia Delago parte con 41 centesimi di distacco in vetta, diventano poi 77 e 1.44 al terzo settore. L’altoatesina conclude 22a a 1.82. 11.09 La francese Laura Gauche conclude la sua prima prova in 21a posizione a 1.79. 11.07 La statunitense Isabella Wright è 21a a 1.85. 11.06 La svizzera Jasmina Suter taglia il traguardo in 19a posizione a 1.69. 11.04 La russa Julia Pleshkova conclude in 21a posizione a 2.84 11.03 L’austriaca Ariane Raedler fa segnare il 17° crono a 1.66. 11.02 L’austriaca Christine Scheyer conclude la sua prova in 13a posizione a 1.34. 11.00 Mirjam Puchner piazza la zampata e vola al comando in 1:08.26 con 54 centesimi sulla connazionale ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA PRIMA PROVA DIMASCHILE DALLE 10.30 11.10 Nadia Delago parte con 41 centesimi di distacco in, diventano poi 77 e 1.44 al terzo settore. L’altoatesina conclude 22a a 1.82. 11.09 La francese Laura Gauche conclude la sua prima prova in 21a posizione a 1.79. 11.07 La statunitense Isabella Wright è 21a a 1.85. 11.06 La svizzera Jasmina Suter taglia il traguardo in 19a posizione a 1.69. 11.04 La russa Julia Pleshkova conclude in 21a posizione a 2.84 11.03 L’austriaca Ariane Raedler fa segnare il 17° crono a 1.66. 11.02 L’austriaca Christine Scheyer conclude la sua prova in 13a posizione a 1.34. 11.00 Mirjampiazza la zampata e vola al comando in 1:08.26 con 54 centesimi sulla connazionale ...

