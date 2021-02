Le feste illegali al tempo del Covid (Di venerdì 12 febbraio 2021) Da Nord a Sud, durante il weekend l'Italia è attraversata da eventi clandestini organizzati attraverso i social. E migliaia di ragazzi si fanno beffe delle restrizioni anti Covid. Cronache dal disagio di una generazione che cerca la trasgressione a tutti i costi. «Ci vediamo in qualche casa o nei locali, soprattutto nei fine settimana. Tutto normale, solo che la notte non possiamo tornare a casa perché ci sono i controlli». Giovanni frequenta un istituto alberghiero a Brescia e di sacrificare la propria voglia di divertirsi, a 17 anni, non ci pensa proprio. Come lui, altre migliaia di giovani e adolescenti in tutta Italia hanno messo da parte ogni prudenza e animano feste clandestine e party privati da 200 invitati a volta. Accalcati in pub o appartamenti, tra alcol e droga, ballano stipati, senza alcuna precauzione. «Tanto se uno di noi avesse il ... Leggi su panorama (Di venerdì 12 febbraio 2021) Da Nord a Sud, durante il weekend l'Italia è attraversata da eventi clandestini organizzati attraverso i social. E migliaia di ragazzi si fanno beffe delle restrizioni anti. Cronache dal disagio di una generazione che cerca la trasgressione a tutti i costi. «Ci vediamo in qualche casa o nei locali, soprattutto nei fine settimana. Tutto normale, solo che la notte non possiamo tornare a casa perché ci sono i controlli». Giovanni frequenta un istituto alberghiero a Brescia e di sacrificare la propria voglia di divertirsi, a 17 anni, non ci pensa proprio. Come lui, altre migliaia di giovani e adolescenti in tutta Italia hanno messo da parte ogni prudenza e animanoclandestine e party privati da 200 invitati a volta. Accalcati in pub o appartamenti, tra alcol e droga, ballano stipati, senza alcuna precauzione. «Tanto se uno di noi avesse il ...

