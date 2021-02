La Russia provoca | la linea soft d' Europa va in tilt

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 12 febbraio 2021) A una settimana dalla visita di Josep Borrell a Mosca, un ‘fiasco’ ufficiale diventato argomento di discussione in ogni consesso istituzionale a Bruxelles in questi giorni, i rapporti tra Ue e Mosca raggiungono il minimo storico almeno dall’anno scorso, quando Angela Merkel decise di curare in Germania Alexei Navalny dopo l’avvelenamento subito in Siberia. Il colpo di grazia arriva dal ministro degli Esteri Sergej Lavrov: Mosca è “pronta a rompere le relazioni con l’Unione Europea”, se l’Ue imporrà “sanzioni” contro gli interessi russi, attacca, “Se vuoi la pace, prepari la guerra”. Sconcerto a Berlino, imbarazzo a Bruxelles. Fino a una settimana fa, l’Ue non aveva in agenda sanzioni contro la, ma ora qualche Stato dell’est comincia a chiederle e lo stesso Borrell dice che “ci si sta lavorando”. I 27 leader Ue saranno ‘costretti’ a parlarne al Consiglio europeo ...