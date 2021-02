Incidente mortale tra Aprilia e Nettuno, l’appello: «Chiunque abbia visto qualcosa ci contatti» (Di venerdì 12 febbraio 2021) Si cercano testimoni in merito all’Incidente mortale avvenuto ieri pomeriggio tra i Comuni di Aprilia e Nettuno. Un tragico sinistro nel quale un ragazzo pakistano ha perso la vita. Leggi anche: Incidente mortale a Sezze, la figlia della vittima lancia un disperato appello: «Non so come è morto mio padre, aiutatemi» Incidente mortale tra Aprilia e Nettuno: cosa è successo nel pomeriggio dell’11 febbraio 2021 L’Incidente dall’esito mortale si è verificato lungo la Strada Provinciale “Le Ferriere” al chilometro 14+300. La dinamica non è ancora chiara ma il sinistro ha coinvolto due ciclisti: un uomo è morto e un altro è rimasto ferito. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 12 febbraio 2021) Si cercano testimoni in merito all’avvenuto ieri pomeriggio tra i Comuni di. Un tragico sinistro nel quale un ragazzo pakistano ha perso la vita. Leggi anche:a Sezze, la figlia della vittima lancia un disperato appello: «Non so come è morto mio padre, aiutatemi»tra: cosa è successo nel pomeriggio dell’11 febbraio 2021 L’dall’esitosi è verificato lungo la Strada Provinciale “Le Ferriere” al chilometro 14+300. La dinamica non è ancora chiara ma il sinistro ha coinvolto due ciclisti: un uomo è morto e un altro è rimasto ferito. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale di ...

