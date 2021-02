In Francia primo caso di reinfezione con la variante sudafricana: paziente in rianimazione (Di sabato 13 febbraio 2021) Brutta notizia: un primo caso di grave reinfezione da parte della variante sudafricana del coronavirus è stato descritto dai ricercatori francesi. Lo hanno reso noto venerdì gli ospedali di Parigi (... Leggi su globalist (Di sabato 13 febbraio 2021) Brutta notizia: undi graveda parte delladel coronavirus è stato descritto dai ricercatori francesi. Lo hanno reso noto venerdì gli ospedali di Parigi (...

Fagussylvatica4 : RT @euronewsit: Francia, dilaga la variante sudafricana del Covid-19. In Alsazia registrati 100 nuovi casi al giorno. In Ungheria al via l'… - euronewsit : Francia, dilaga la variante sudafricana del Covid-19. In Alsazia registrati 100 nuovi casi al giorno. In Ungheria a… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Francia, dilaga la variante sudafricana del Covid-19 In Alsazia registrati 1… - laregione : In Francia primo caso di reinfezione con variante sudafricana - CastigliMirella : RT @jeperego: #Germania Anche il primo ministro del Saarland, Hans, non esclude la chiusura delle frontiere con Francia e Lussemburgo nella… -