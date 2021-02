Icardi sempre in orbita Juve, sarà lui il bomber che arriverà in estate? (Di venerdì 12 febbraio 2021) Nelle ultime ore sono tornate a circolare con insistenza le voci relative all’interesse della Juventus per Mauro Icardi, centravanti in forza al Paris Saint-Germain. I bianconeri cercano un attaccante in vista di giugno e non hanno mai staccato gli occhi sull’argentino. Icardi al PSG si trova bene, condivide lo spogliatoio con gente del calibro di L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Nelle ultime ore sono tornate a circolare con insistenza le voci relative all’interesse dellantus per Mauro, centravanti in forza al Paris Saint-Germain. I bianconeri cercano un attaccante in vista di giugno e non hanno mai staccato gli occhi sull’argentino.al PSG si trova bene, condivide lo spogliatoio con gente del calibro di L'articolo

europa_inter : Giornale sportivo rosa twitta: like di Icardi ai gobbi 'beffa' all'Inter. Piu' che beffa chiara dimostrazione che l… - calciomercatoit : ???@FBiasin a CMIT TV: 'In passato più di una volta #Paratici ha contattato #Icardi, ma l'argentino ha sempre rispos… - LarosaFerdy : @Sebastiana_1908 Ho sempre difeso icardi fino al fatidico finto infortunio... Piccolo uomo, piccolissimo cuore... - mattiamelara_ : @Silvia_Mio86 @elkunaguero10 Sì ma per andare a giocare lì devono darti mbappé o neymar, sennò sempre la panchina f… - anto_____1 : @AntonioCorsa Mauro Icardi era 10 volte più forte , senza Hakimi, senza Barella , senza Conte , ci faceva tremare a… -