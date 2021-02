I trionfi di Tomba: in regalo con Gazzetta e Sportweek un libro imperdibile (Di sabato 13 febbraio 2021) Si arriva al Mondiale spagnolo. Alberto è stanco e sotto pressione, ma resta concentrato. Una settimana prima del via, però, un altro incidente: da un'intervista alla tv tedesca Rtl emerge la sua ... Leggi su gazzetta (Di sabato 13 febbraio 2021) Si arriva al Mondiale spagnolo. Alberto è stanco e sotto pressione, ma resta concentrato. Una settimana prima del via, però, un altro incidente: da un'intervista alla tv tedesca Rtl emerge la sua ...

UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Trionfi e non solo: domani in regalo la biografia di Alberto #Tomba - Gazzetta_it : Trionfi e non solo: domani in regalo la biografia di Alberto #Tomba -