I trionfi di Tomba. Domani in regalo un libro imperdibile

Gazzetta_it : Trionfi e non solo: domani in regalo la biografia di Alberto #Tomba -

Ultime Notizie dalla rete : trionfi Tomba

SPORTinMEDIA

A poco valgono le scuse e le precisazioni ("intendevo dire che ero curioso di gareggiare in un luogo che, come latitudine, era vicino al Marocco", spiegherà) ediventa il bersaglio dei tifosi ...... prima di tutto per quantità dicollezionati (tra cui 5 Tour de France, 5 Giri d'Italia e ... Alberto, protagonista della scena dal 1986 al 1998 (nonché uno dei più grandi specialisti in ...«E lucevan le stelle«, come da Tosca di Puccini. A Cortina sono tutti pronti a giurare su una messe di medaglie italiane, al femminile. Possibile, probabile, auspicabile. Mai sottovalutare, però, il c ...Il ritorno alla vittoria di Dominik Paris nella discesa maschile di Garmisch, permette all’Italia di toccare quota 190 successi nella Coppa del mondo maschile. Irraggiungibile in cima alla classifica ...